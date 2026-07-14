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Калининградский школьник выиграл Международную олимпиаду по физике в Колумбии

В составе сборной России школьник завоевал золотую медаль.

Ученик лицея № 23 Калининграда Артём Ерёмин стал победителем 56-й Международной олимпиады по физике, которая прошла в Колумбии. В составе сборной России школьник завоевал золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской области.

На международные соревнования Ерёмин отправился в статусе победителя Всероссийской олимпиады школьников по физике 2026 года. Тогда он показал лучший результат среди учащихся 11-х классов как в теоретическом, так и в практическом турах.

Помимо калининградца, в российскую команду вошли еще четыре школьника из Москвы и Московской области. Все представители страны стали обладателями золотых медалей.

Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, успех участников олимпиады стал результатом их таланта, упорного труда, а также поддержки педагогов и родителей. По его словам, развитие интереса школьников к науке и инженерным специальностям остается одним из приоритетов государственной политики.

Как отмечает пресс-служба правительства, Артём Ерёмин в 2026 году также занял первое место на Азиатской олимпиаде по физике в Южной Корее. Годом ранее школьник стал победителем Международной естественно-научной олимпиады юниоров, Международной олимпиады школьников «Туймаада» по физике и Международной олимпиады по экспериментальной физике.

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