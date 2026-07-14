Четвёртый «Валдай» с завода в Нижнем Новгороде отправлен в Саратов

Три «Валдая» уже эксплуатируются на маршруте Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково. Судно «Валдай 45Р» относится к новому поколению СПК, разработанных и произведённых в Нижнем Новгороде на ЦКБ им. Р. Е. Алексеева.