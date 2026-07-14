Четвёртый «Валдай» с завода в Нижнем Новгороде отправлен в Саратов

Нижегородское ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева передало заказчику четвёртый судно на подводных крыльях «Валдай 45Р», сообщили в Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Новому СПК присвоено имя «Саратов — Политрук Клочков».
Три «Валдая» уже эксплуатируются на маршруте Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково. Судно «Валдай 45Р» относится к новому поколению СПК, разработанных и произведённых в Нижнем Новгороде на ЦКБ им. Р. Е. Алексеева.
Эти суда отличаются повышенным уровнем комфорта, экологичностью и высокой скоростью за счёт движения на подводных крыльях. В регионе также выпускают современный «Метеор 120Р», который вместе с «Валдаем 45Р» расширяет парк скоростных речных судов.
Ранее сообщалось, что дополнительные рейсы «Валдай 45Р» добавлены на маршруте Нижний Новгород — Бор.