В Ростовской области закрыли аварийный мост 1970 года постройки

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал закрытие аварийного моста через реку Тузлов.
— Вижу вопросы жителей станицы Кривянской Октябрьского района. Мост небезопасен для проезда. Альтернативная дорога есть. Будем строить новый мост. Сразу скажу: это не быстро. Необходимо проектирование, затем — само строительство, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.
Решение о закрытии переправы приняла комиссия по безопасности дорожного движения.
Мост возвели в 1970-х годах. На баланс района его взяли только два года назад, до этого он считался бесхозным. Ремонт переправы не изменил ситуацию, специалисты сделали вывод, что конструкция моста не соответствует требованиям безопасности.
— Понимаю недовольство жителей Кривянской. Чтобы ускорить процесс, дал поручение изыскать средства и начать проектирование нового моста, — сообщил Юрий Слюсарь.
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