Студент из Энгельса вошел в число лидеров финала чемпионата «Профессионалы»

Победителем в компетенции «Инженер-технолог машиностроения» в финале чемпионата «Профессионалы» стал учащийся второго курса Энгельсского промышленно-экономического колледжа Никита Дрындин, сообщили в Министерстве образования Саратовской области. Состязание прошло на базе Московского колледжа архитектуры и градостроительства в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети».
В течение конкурсных дней участники демонстрировали навыки и знания в области машиностроения, решая сложные технологические задачи. Никита уверенно прошел все этапы и занял первое место среди 23 участников из разных регионов.
«Компетенция “Инженер-технолог машиностроения” сегодня особенно актуальна. Это направление стремительно развивается, и отрасли нужны специалисты, способные работать с современными материалами и технологиями. В системе среднего профессионального образования Саратовской области выстроена эффективная подготовка, которая позволяет студентам осваивать востребованные компетенции и уверенно конкурировать на всероссийских соревнованиях», — отметила заместитель министра образования региона — начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Людмила Григорьева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.