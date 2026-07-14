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Посмотрите трейлер экшен-триллера «Во власти страха» с Антонио Бандерасом

Картина выйдет в российский прокат 13 августа.

Источник: РБК Life

Вышел трейлер экшен-триллера «Во власти страха». Главную роль в фильме исполнил Антонио Бандерас. Картина посвящена борьбе за выживание среди вооруженных преступников и кровожадных акул, сообщили РБК Life в пресс-службе дистрибьютора проекта «Атмосфера кино».

Кинолента рассказывает историю пятерых друзей, отправляющихся в отпуск, чтобы испытать острые ощущения во время погружения в клетке к белым акулам. Однако путешествие оказывается ловушкой. На компанию нападают преступники во главе с Бернсоном (Антонио Бандерас). Две девушки оказываются запертыми под водой среди акул с ограниченным запасом кислорода. Им предстоит бороться и с хищниками, и с вооруженными убийцами на поверхности.

Антонио Бандерас предстанет в амплуа хладнокровного преступника. В фильме также снялись Лора Марано («Леди Берд») и Кристина Очоа («По волчьим законам», «Кровавая езда»), Рамиро Алонсо, Райан Бертрош, Джесс Лиодин и другие.

Режиссером фильма выступил Джесси Джонсон, известный своими боевиками, среди которых «Тройная угроза», «Британский психопат» и «Коллекторы». Он также работал каскадером на таких проектах, как «Миссия невыполнима 3», «Терминатор 3: Восстание машин» и «Вспомнить все». Его новый проект объединяет криминальный экшен, историю выживания и зрелищность классических аттракционов про акул.

Постер фильма «Во власти страха».

(Фото: «Арна Медиа»).

В российский прокат фильм выйдет 13 августа. Дистрибьютором проекта является «Атмосфера кино», а правообладателем — «Арна Медиа».

Тизер триллера «Полдень».

Ранее вышел тизер фантастического триллера «Полдень» с Юрием Колокольниковым, Максимом Матвеевым и Юлией Снигирь в главных ролях. Это первая экранизация повести Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». В проекте шесть серий, премьера пройдет одновременно в «КИОН» и Okko в этом году.

В тизере представлены ключевые персонажи и визуальный мир сериала. Например, в ролике можно увидеть Максима Каммерера (Колокольников), Льва Абалкина (Матвеев) и Майю Глумову (Снигирь). Кроме того, в кадре появляются персонажи в исполнении Леонида Ярмольника, Евгения Сангаджиева и Дениса Бургазлиева.

Повесть «Жук в муравейнике» была написана в 1979 году. Она переиздавалась десятки раз и была переведена на 19 языков.

Читайте РБК Life в «Максе».

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