Посмотрите трейлер экшен-триллера «Во власти страха» с Антонио Бандерасом

Кинолента рассказывает историю пятерых друзей, отправляющихся в отпуск, чтобы испытать острые ощущения во время погружения в клетке к белым акулам. Однако путешествие оказывается ловушкой. На компанию нападают преступники во главе с Бернсоном (Антонио Бандерас). Две девушки оказываются запертыми под водой среди акул с ограниченным запасом кислорода. Им предстоит бороться и с хищниками, и с вооруженными убийцами на поверхности.