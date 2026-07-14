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В Краснознаменском районе утонул 17-летний подросток, отдыхавший с семьёй на озере

В Краснознаменском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего подростка. Трагедия произошла утром 14 июля на озере вблизи посёлка Лагерное. Юноша отдыхал на берегу с семьёй, ночью пошёл купаться и начал тонуть. Другие отдыхающие попытались помочь ему, однако спасти подростка не удалось. Тело извлекли водолазы МЧС. Видимых…

Источник: Янтарный край

В Краснознаменском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего подростка. Трагедия произошла утром 14 июля на озере вблизи посёлка Лагерное.

Юноша отдыхал на берегу с семьёй, ночью пошёл купаться и начал тонуть. Другие отдыхающие попытались помочь ему, однако спасти подростка не удалось. Тело извлекли водолазы МЧС.

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины. Следствие примет процессуальное решение по результатам проверки.

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