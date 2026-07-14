В Краснознаменском районе утонул 17-летний подросток, отдыхавший с семьёй на озере

В Краснознаменском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего подростка. Трагедия произошла утром 14 июля на озере вблизи посёлка Лагерное.
Юноша отдыхал на берегу с семьёй, ночью пошёл купаться и начал тонуть. Другие отдыхающие попытались помочь ему, однако спасти подростка не удалось. Тело извлекли водолазы МЧС.
Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины. Следствие примет процессуальное решение по результатам проверки.