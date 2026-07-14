Очереди на автозаправках в Нижнем Новгороде начали показывать на картах Яндекса

Жители Нижнего Новгорода теперь могут отслеживать очереди на автозаправках с помощью интерактивной карты Яндекса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
На карте отображаются АЗС, где автомобилисты недавно заправлялись, также доступна информация о наличии топлива. Пользователи могут выбрать нужный вид бензина или дизеля и проверить, есть ли очередь на конкретной заправке.
Для формирования данных используется технология, похожая на сервис «Яндекс Пробки». Компания анализирует информацию из «Карт», данные о заказах топлива в приложении «Яндекс Заправки», а также результаты опросов водителей. В Нижнем Новгороде в сборе информации также помогают волонтеры.
Ранее данные об очередях и наличии топлива были доступны только водителям такси. Сейчас сервис запустили для широкого круга пользователей в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки».
Отметим, что ранее в России начала действовать практика ограничения продажи топлива на отдельных территориях. Сначала такие меры ввели в Крыму и Севастополе, позднее ограничения стали появляться и в других регионах страны.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как волонтеры на АЗС помогают нижегородцам пережить топливный ажиотаж.