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Очереди на автозаправках в Нижнем Новгороде начали показывать на картах Яндекса

На карте отображаются АЗС, где автомобилисты недавно заправлялись.

Источник: Нижегородская правда

Жители Нижнего Новгорода теперь могут отслеживать очереди на автозаправках с помощью интерактивной карты Яндекса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На карте отображаются АЗС, где автомобилисты недавно заправлялись, также доступна информация о наличии топлива. Пользователи могут выбрать нужный вид бензина или дизеля и проверить, есть ли очередь на конкретной заправке.

Для формирования данных используется технология, похожая на сервис «Яндекс Пробки». Компания анализирует информацию из «Карт», данные о заказах топлива в приложении «Яндекс Заправки», а также результаты опросов водителей. В Нижнем Новгороде в сборе информации также помогают волонтеры.

Ранее данные об очередях и наличии топлива были доступны только водителям такси. Сейчас сервис запустили для широкого круга пользователей в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки».

Отметим, что ранее в России начала действовать практика ограничения продажи топлива на отдельных территориях. Сначала такие меры ввели в Крыму и Севастополе, позднее ограничения стали появляться и в других регионах страны.

Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как волонтеры на АЗС помогают нижегородцам пережить топливный ажиотаж.

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