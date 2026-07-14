266 пьяных водителей помогли поймать бдительные нижегородцы

Впрочем, не все районы одинаково активны. Из Краснооктябрьского, Тонкинского, Тоншаевского и Шарангского районов не поступило ни одного звонка. А ведь именно в некоторых из этих территорий растёт число аварий с участием нетрезвых водителей.