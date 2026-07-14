Прокуратура взяла на контроль дело о гибели 17-летнего подростка на озере в Краснознаменском районе

Трагедия произошла в ночь на 14 июля на озере вблизи посёлка Лагерное. Юноша отдыхал на берегу с семьёй, пошёл купаться и начал тонуть. Тело извлекли из воды спасатели МЧС.
На месте работают правоохранители, координацию обеспечивает прокурор района. Следствие проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства гибели.
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