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Прокуратура взяла на контроль дело о гибели 17-летнего подростка на озере в Краснознаменском районе

Прокуратура Краснознаменского района Калининградской области взяла на контроль установление обстоятельств гибели 17-летнего подростка.

Источник: KaliningradToday

Трагедия произошла в ночь на 14 июля на озере вблизи посёлка Лагерное. Юноша отдыхал на берегу с семьёй, пошёл купаться и начал тонуть. Тело извлекли из воды спасатели МЧС.

На месте работают правоохранители, координацию обеспечивает прокурор района. Следствие проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства гибели.

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