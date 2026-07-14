Художники проекта «Русская Атлантида» выставили свои работы в Дивееве

Проект «Русская Атлантида» стал импульсом к укреплению культурной идентичности и формированию нового художественного взгляда на духовные ландшафты. Еще он поддержал развитие культурного туризма и, как заметила игумения Сергия, он стал «живым архивом» современной пейзажной школы.