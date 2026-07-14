Художники проекта «Русская Атлантида» выставили свои работы в Дивееве

В Троицком Серафимо‑Дивеевском монастыре (Дивеево, Нижегородская область) прошла выставка работ пленэрно‑выставочного проекта «Русская Атлантида». Экспозиция стала финальной точкой десятидневной работы художников в Дивееве. Всего за эти дни было написано более 170 работ.
Пленэр в Дивееве проходил впервые. В нем участвовали художники из Москвы, Нижнего Новгорода, Сарова, Тюмени, Самары, Пензы и Сердобска (Пензенская область), Старого Оскола (Белгородская область), Твери, Тихорецка (Краснодарский край), поселка Вача (Нижегородская область).
Настоятельница обители в Дивееве игумения Сергия (Конкова), осмотрев экспозицию, поблагодарила художников за бережный взгляд на монастырь и отметила высокое художественное качество полотен.
Настоятельница обители в Дивеево игумения Сергия (Конкова) осмотрела экспозицию. Фото: Фото представлены пресс-службой Троицкого Серафимо‑Дивеевского монастыря.
Проект «Русская Атлантида» стал импульсом к укреплению культурной идентичности и формированию нового художественного взгляда на духовные ландшафты. Еще он поддержал развитие культурного туризма и, как заметила игумения Сергия, он стал «живым архивом» современной пейзажной школы.
Увидеть все работы пленэра можно в течение лета и осени на выставке в школе художественных ремесел в Дивееве.
Справка «РГ».
«Русская Атлантида» — движение художников, которое с 2013 года объединяет авторов, исследующих историю малых городов России и судьбу утраченных святынь. За годы работы проект провел 175 пленэров в 63 городах страны, более 75 выставок в России и за рубежом и дал свыше 50 мастер‑классов.