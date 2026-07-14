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В станице Кривянской на Дону построят новый мост через Тузлов

Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В станице Кривянской на Дону построят новый мост через Тузлов. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Старый мост через реку Тузлов в станице Кривянской признали аварийным, и движение по нему полностью закрыли. Теперь водителям приходится делать крюк, так как объездная дорога увеличивает маршрут на четыре километра. Чтобы исправить ситуацию, глава региона дал поручение найти необходимые средства и незамедлительно начать проектирование новой переправы.

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