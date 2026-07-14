Опасные участки рек обследуют после жалоб в Туапсинском округе

За последние пять лет на Кубани за счет федерального бюджета расчистили около 60 километров русел 19 рек. В 2026 году на такие работы региону выделили 24,6 млн рублей. Планируется привести в порядок шесть участков общей протяженностью шесть километров в Горячем Ключе, Геленджике и Туапсинском округе.