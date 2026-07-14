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Семеновский туристический маршрут «Выходные с хохломой» признан лучшим в России

Программа маршрута знакомит гостей с традициями семёновского народного промысла.

Источник: Время

Туристический маршрут «Выходные с хохломой» признан лучшим в России в рамках Национальной премии в области народных художественных промыслов, сообщил в своем канале в мессенджере MAX губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Программа маршрута знакомит гостей с традициями семёновского народного промысла: участники посещают мастерскую ложкаря, наблюдают процесс создания хохломских изделий и пробуют расписать деревянную ложку и матрёшку собственноручно.

«Победа маршрута “Выходные с хохломой” — это заслуга наших мастеров, хранителей уникальных традиций и всей команды, работающей над развитием туристического потенциала региона. В прошлом году на 11% увеличилось количество посетителей маршрута: более 28 тысяч человек “провели выходные с хохломой”, — отметил губернатор.»Благодарю председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова за награду и высокое признание заслуг нашего региона в туристической отрасли! Мы продолжим открывать красоту народного искусства гостям Нижегородской области", — заявил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде наградили специалистов народных художественных промыслов.

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