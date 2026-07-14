Семеновский туристический маршрут «Выходные с хохломой» признан лучшим в России

«Победа маршрута “Выходные с хохломой” — это заслуга наших мастеров, хранителей уникальных традиций и всей команды, работающей над развитием туристического потенциала региона. В прошлом году на 11% увеличилось количество посетителей маршрута: более 28 тысяч человек “провели выходные с хохломой”, — отметил губернатор.»Благодарю председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова за награду и высокое признание заслуг нашего региона в туристической отрасли! Мы продолжим открывать красоту народного искусства гостям Нижегородской области", — заявил Глеб Никитин.