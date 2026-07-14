Полицейский доставил волгоградку с гипертоническим кризом в больницу

Мужчина объяснил, что они с женой возвращались домой с дачи, и неожиданно ей стало плохо. Дмитрий Жуков мгновенно оценил ситуацию. Он усадил женщину в патрульный автомобиль, включил сигнальную громкоговорящую установку и доставил ее в больницу № 25.