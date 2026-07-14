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В аэропорту Красноярска завершили реконструкцию взлётно-посадочной полосы

На реконструкцию потратили 89,5 миллиона рублей.

В аэропорту Красноярска завершились работы по обновлению взлётно-посадочной полосы, сообщили в краевом правительстве.

Строители заменили 13,8 тысячи квадратных метров покрытия в зоне приземления, устранили эрозию на 14 тысячах «квадратов» и обновили рулёжную дорожку (4,3 тысячи кв. м). Также восстановили бетонную обочину, прослужившую 45 лет, и загерметизировали более 9 километров деформационных швов.

На реконструкцию потратили 89,5 миллиона рублей — из собственных средств аэропорта. Работы проводили преимущественно ночью, чтобы не нарушать полётное расписание, и завершили за месяц.

В 2025 году аэропорт обслужил 4,26 миллиона пассажиров — почти на уровне предыдущего года. Обновление инфраструктуры поможет сохранить этот поток и повысить безопасность полётов.‍

Ранее мы сообщали, что 360 тысяч жителей Красноярского края перевезут льготными авиарейсами.