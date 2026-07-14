В аэропорту Красноярска завершили реконструкцию взлётно-посадочной полосы

Строители заменили 13,8 тысячи квадратных метров покрытия в зоне приземления, устранили эрозию на 14 тысячах «квадратов» и обновили рулёжную дорожку (4,3 тысячи кв. м). Также восстановили бетонную обочину, прослужившую 45 лет, и загерметизировали более 9 километров деформационных швов.