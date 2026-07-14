ФСБ разоблачила организаторов канала незаконной миграции в Нижегородской области

Подельники оформляли иностранцев как якобы высококвалифицированных специалистов и подавали в миграционные органы документы с ложными сведениями. На бумаге уроженцы зарубежных стран значились профессионалами высокого уровня, а на деле работали совсем по другим специальностям, которые не входили в разрешенный перечень. Благодаря этой уловке мигранты получали рабочие визы и разрешения на целый год.