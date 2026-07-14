ФСБ разоблачила организаторов канала незаконной миграции в Нижегородской области

В Нижегородской области пересекли работу целой группы, которая помогала иностранцам нелегально оставаться в России. Организатором канала незаконной миграции оказалась женщина. В реализации преступной схемы ей помогали сообщники, информирует УФСБ по региону.
Подельники оформляли иностранцев как якобы высококвалифицированных специалистов и подавали в миграционные органы документы с ложными сведениями. На бумаге уроженцы зарубежных стран значились профессионалами высокого уровня, а на деле работали совсем по другим специальностям, которые не входили в разрешенный перечень. Благодаря этой уловке мигранты получали рабочие визы и разрешения на целый год.
Женщина-организатор канала незаконной миграции стала фигуранткой уголовного дела.
Сейчас оперативники ищут ее сообщников и проверяют, не причастна ли она к другим подобным преступлениям.
Ранее мы рассказывали о том, что после падения девушки с лошади в нижегородском конном клубе было заведено уголовное дело.