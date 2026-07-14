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Прокурор просит для участников захвата заложников в ростовском СИЗО до 30 лет

В Южном окружном военном суде проходят прения сторон по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО в 2024 году. Государственное обвинение запросило для пятерых подсудимых сроки лишения свободы от 28 до 30 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В Южном окружном военном суде проходят прения сторон по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО в 2024 году. Государственное обвинение запросило для пятерых подсудимых сроки лишения свободы от 28 до 30 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Прокурор попросил назначить 30 лет Даниилу Камневу, Малику Гандалоеву и Адаму Кодзоеву, по 28 лет — Рамзану Албекову и Магомеду Алханову.

Побег из учреждения в 2024 году планировали 10 арестованных. Пятеро из них были ликвидированы в ходе штурма, остальные оказались на скамье подсудимых.