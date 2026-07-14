Прокурор просит для участников захвата заложников в ростовском СИЗО до 30 лет

В Южном окружном военном суде проходят прения сторон по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО в 2024 году. Государственное обвинение запросило для пятерых подсудимых сроки лишения свободы от 28 до 30 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.