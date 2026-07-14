Юрий Трутнев оценит развитие Хабаровского края перед советом ДФО

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край с рабочей поездкой. Накануне заседания совета ДФО он встретился с губернатором региона Дмитрием Демешиным, сообщает пресс-служба полпреда ДФО.
Глава края представил полпреду данные о социально-экономическом развитии региона. По итогам 2025 года валовой региональный продукт Хабаровского края достиг 1,7 трлн рублей, увеличившись на 2,6%. Регион занял первое место среди субъектов Дальнего Востока и второе место в России по индексу промышленного производства — показатель вырос на 18,2%.
«Сегодня Хабаровский край показывает устойчивый рост по ключевым экономическим показателям. Важно, что это даёт реальные результаты для жителей — увеличиваются доходы, создаются рабочие места, пополняется бюджет, который мы направляем на развитие края», — отметил Дмитрий Демешин.
По данным властей, положительная динамика сохраняется и в 2026 году. За январь — май оборот организаций вырос на 19,1%, промышленное производство — на 11,3%, а налоговые поступления в консолидированный бюджет увеличились на 20%.
Одной из тем встречи стала реализация мастер-планов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, утверждённых президентом России, а также строительство ключевых инфраструктурных объектов за счёт дальневосточной президентской Единой субсидии.
В ближайшее время в Хабаровске пройдёт заседание совета Дальневосточного федерального округа, где планируется обсудить вопросы развития макрорегиона.