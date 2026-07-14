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ГК «Первый трест»: на вершине рейтинга ЕРЗ с безупречной репутацией надежного застройщика

Группа компаний «Первый трест» вновь подтвердила свой статус лидера, возглавив рейтинг ЕРЗ среди региональных застройщиков Республики Башкортостан. Согласно актуальным данным на июль 2026 года, компания не только занимает первую строчку в региональном зачете, но и демонстрирует впечатляющую динамику, поднявшись на 6 позиций в общероссийском рейтинге застройщиков.

Источник: "Российская газета"

Группа компаний «Первый трест» вновь подтвердила свой статус лидера, возглавив рейтинг ЕРЗ среди региональных застройщиков Республики Башкортостан. Согласно актуальным данным на июль 2026 года, компания не только занимает первую строчку в региональном зачете, но и демонстрирует впечатляющую динамику, поднявшись на 6 позиций в общероссийском рейтинге застройщиков.

Уверенное восхождение стало результатом системной работы и строгого соблюдения обязательств перед клиентами и партнерами. При объеме текущего строительства более 410 тысяч квадратных метров «Первый трест» сумел достичь эталонного показателя, который лежит в основе методологии ЕРЗ. Этот рейтинг оценивает добросовестность застройщика, рассчитывая специальный индекс от 0 до 5 на основе соблюдения декларируемых сроков ввода жилья — учитывается общая площадь всех объектов и отсутствие переносов сроков сдачи.

Безупречная репутация «Первого треста» подтверждена наивысшей оценкой: компания не допустила ни одного срыва ввода жилья, за что и получила максимальный балл, демонстрируя абсолютную финансовую и организационную устойчивость. Сегодня в портфеле группы компаний — 8 жилых комплексов и 20 многоквартирных домов, что делает «Первый трест» одним из самых масштабных и надежных игроков на рынке недвижимости региона.

Вершина рейтинга ЕРЗ — это закономерный итог стратегии, в основе которой лежат качество, ответственность и бескомпромиссное соблюдение сроков перед тысячами семей, доверивших свой выбор компании.