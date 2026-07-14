ГК «Первый трест»: на вершине рейтинга ЕРЗ с безупречной репутацией надежного застройщика

Уверенное восхождение стало результатом системной работы и строгого соблюдения обязательств перед клиентами и партнерами. При объеме текущего строительства более 410 тысяч квадратных метров «Первый трест» сумел достичь эталонного показателя, который лежит в основе методологии ЕРЗ. Этот рейтинг оценивает добросовестность застройщика, рассчитывая специальный индекс от 0 до 5 на основе соблюдения декларируемых сроков ввода жилья — учитывается общая площадь всех объектов и отсутствие переносов сроков сдачи.