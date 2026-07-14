На предприятии «Коннект Ойл» Татарстана провели День информирования

День информирования по итогам шести месяцев участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» провели на предприятии «Коннект Ойл» Республики Татарстан. Об этом сообщили в региональном центре энергоресурсоэффективных технологий.
На мероприятии обсудили внедрение решений по управлению документацией и повышению эффективности в потоке «Строительство промысловых трубопроводов». Руководитель проекта от регионального центра компетенций рассказал о реализованных мероприятиях и внедренных решениях, а также подвел итоги по достигнутым результатам. Так, удалось увеличить выработку на 15%, а время формирования и согласования отчетов по объемам выполненных строительно-монтажных работ — снизить на 16% за отчетный период.
Директор компании обозначил, что на предприятии продолжится работа по тиражированию полученного опыта и внедренных решений во всех службах и отделах компании. Напомним, для участия в федеральном проекте можно подать заявку на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.