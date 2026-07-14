На предприятии «Коннект Ойл» Татарстана провели День информирования

На мероприятии обсудили внедрение решений по управлению документацией и повышению эффективности в потоке «Строительство промысловых трубопроводов». Руководитель проекта от регионального центра компетенций рассказал о реализованных мероприятиях и внедренных решениях, а также подвел итоги по достигнутым результатам. Так, удалось увеличить выработку на 15%, а время формирования и согласования отчетов по объемам выполненных строительно-монтажных работ — снизить на 16% за отчетный период.