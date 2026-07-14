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Ночью в Краснознаменском округе подросток утонул в озере

Юноша отдыха на берегу вместе с семьёй.

В ночь на 14 июля в Краснознаменском округе подросток утонул в озере. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале областной прокуратуры.

По данным ведомства, 17-летний подросток отдыхал с семьёй на берегу озера в районе посёлка Лагерное. Согласно предварительной информации, он купался в ночное время в водоёме и утонул. Тело обнаружили спасатели.

На месте работают правоохранительные органы. Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.