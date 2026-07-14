Ночью в Краснознаменском округе подросток утонул в озере

В ночь на 14 июля в Краснознаменском округе подросток утонул в озере. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале областной прокуратуры.
По данным ведомства, 17-летний подросток отдыхал с семьёй на берегу озера в районе посёлка Лагерное. Согласно предварительной информации, он купался в ночное время в водоёме и утонул. Тело обнаружили спасатели.
На месте работают правоохранительные органы. Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.