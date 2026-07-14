Поступление по новым правилам: что изменилось для калининградских выпускников в 2026 году

«Это облегчает сам процесс приема документов: при серьезном росте количества принятых документов в Западный филиал президентской Академии (+почти 40% к данным прошлого года) очередей нет. Но при принятии решения о подаче согласия, приоритетах зачисления такая “бесконтактная” система приема документов несет в себе определенные риски, когда решение формируется “вслепую”. Поэтому после подачи документов рекомендуем абитуриентам и их родителям использовать персональные каналы коммуникации», — рассказали в пресс-службе Западного филиала РАНХиГС. Так, в учебном заведении абитуриенты могут узнать необходимую информацию во время личного приема, по телефону по выделенной линии, в чатах и прямых линиях во всех мессенджерах и соцсетях. В филиале уточнили, что приветствуются любые вопросы, а ответы на них «даются с максимальной оперативностью» с 6:00 до 00:00.