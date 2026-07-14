Поступление по новым правилам: что изменилось для калининградских выпускников в 2026 году

В России стартовала приемная кампания, которая существенно отличается от прошлогодней. Новые правила затронули подачу документов, целевое обучение, поступление после колледжа и даже количество платных мест. «Новый Калининград» выяснил, что изменилось для абитуриентов и сколько студентов готовы принять вузы Калининградской области.
Изменения в приемной кампании 2026 года.
В этом году правила приема заметно изменились. В частности, они затронули порядок подачи документов, условия участия в конкурсе для отдельных категорий абитуриентов и механизм целевого приема.
Как теперь подавать документы.
Подача документов в российские вузы началась 20 июня и продлится до 25 июля. Абитуриенты могут выбрать до пяти образовательных учреждений и до пяти направлений в каждом. Сроки зависят от формы обучения и вступительных испытаний.
Одним из главных изменений стал отказ от подачи документов через сайты университетов — теперь сделать это можно только через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги», лично или по почте.
«Это облегчает сам процесс приема документов: при серьезном росте количества принятых документов в Западный филиал президентской Академии (+почти 40% к данным прошлого года) очередей нет. Но при принятии решения о подаче согласия, приоритетах зачисления такая “бесконтактная” система приема документов несет в себе определенные риски, когда решение формируется “вслепую”. Поэтому после подачи документов рекомендуем абитуриентам и их родителям использовать персональные каналы коммуникации», — рассказали в пресс-службе Западного филиала РАНХиГС. Так, в учебном заведении абитуриенты могут узнать необходимую информацию во время личного приема, по телефону по выделенной линии, в чатах и прямых линиях во всех мессенджерах и соцсетях. В филиале уточнили, что приветствуются любые вопросы, а ответы на них «даются с максимальной оперативностью» с 6:00 до 00:00.
Введены и так называемые «дни тишины» или же дни публикации приказов о зачислении. 3 и 7 августа абитуриенты не смогут отредактировать свои заявления и отозвать согласие на зачисление.
Что изменилось для выпускников колледжей.
Изменения затронули и выпускников колледжей, поступающих на программы высшего образования. Поступать по результатам вступительных испытаний на основании диплома СПО смогут только те абитуриенты, чей профиль полученной специальности соответствует профилю выбранной образовательной программы высшего образования. Во всех других случаях для участия в конкурсе потребуются результаты ЕГЭ. Профильность программ СПО и ВО определяет университет самостоятельно.
Аналогичные требования установлены для абитуриентов отдельных программ магистратуры. На образовательные программы с нормативным сроком обучения длительностью в один год можно поступить только при наличии предыдущего образования того же профиля, диплома о профессиональной переподготовке по родственному направлению или стажа работы в данной сфере не менее трех лет.
Новые правила целевого приема.
Изменился и порядок распределения целевых мест. Теперь каждое место закрепляется за конкретным работодателем, который заранее разместил заявку на портале «Работа в России». Предполагается, что это позволит лучше учитывать кадровые потребности регионов при формировании плана приема.
Сокращение платных мест.
Традиционно принято считать, что для поступления «на бюджет» необходимо приложить усилия и сдать ЕГЭ на высокий балл. Однако в 2026 году усложнился процесс поступления и «на платку» — в России ввели ограничения на количество мест для платного обучения по 40 «не очень востребованным на рынке» специальностям (28 программ бакалавриата и 12 специалитета). Сильнее всего сократили прием на экономику, менеджмент, юриспруденцию, государственное и муниципальное управление и рекламу. В список направлений с лимитом на платное вошли:
Программы бакалавриата. Архитектура, бизнес-информатика, вокальное искусство, государственное и муниципальное управление, дизайн, дирижирование, журналистика, искусство костюма и текстиля, конфликтология, лингвистика, медиакоммуникации, менеджмент, международные отношения, музыкально-инструментальное искусство, нефтегазовое дело, политология, психология, публичная политика и социальные науки, режиссура театрализованных представлений и праздников, реклама и связи с общественностью, сервис, товароведение, торговое дело, туризм, гостиничное дело, управление персоналом, филология, юриспруденция;
Программы специалитета. Пожарная безопасность, горное дело, нефтегазовые техника и технологии, стоматология, психология служебной деятельности, экономическая безопасность, таможенное дело, правовое обеспечение нацбезопасности, правоохранительная деятельность, судебная экспертиза, судебная и прокурорская деятельность, перевод и переводоведение.
Выпускники Калининградской области.
Пока абитуриенты привыкают к новым правилам, в Калининградской области уже подвели итоги ЕГЭ. В этом году его сдавали 5,9 тыс. выпускников Калининградской области. Их результаты оказались выше, чем годом ранее: в 2026-м на высший балл написано 60 экзаменационных работ, а в 2025-м — 58. По сравнению с 2023 годом количество стобалльников выросло в три раза.
В этом году впервые в истории области выпускница получила максимальный балл на ЕГЭ по трем предметам. Вера Митюшкина из школы № 44 Калининграда успешно справилась с экзаменами по биологии, химии и русскому языку.
Кроме того, 100 баллов по двум предметам получили три выпускника. Наибольшая доля стобалльников в этом году — по предметам «профильная математика» (17 человек), «физика» (13), «литература» (11) «химия» (9).
Средний тестовый балл в этом году вырос по результатам экзаменов по литературе, истории, физике, профильной математике, обществознанию, биологии, информатике, английскому и немецкому языкам.
Наибольший прирост высокобалльников составил на экзаменах по профильной математике (с 309 до 660), физике (с 85 до 224) и биологии (с 80 до 141).
«Новый Калининград» узнал о количестве бюджетных и платных мест в Западном филиале РАНХиГС, БФУ им. Канта и КГТУ, а также, какие направления пользовались наибольшей популярностью во время прошлой приемной кампании.
Западный филиал РАНХиГС.
В Западном филиале РАНХиГС отмечают, что популярность направлений определялась как общероссийскими тенденциями, так и особенностями приемной кампании. Так, в колледже востребованными специальностями «были в 2025-м и остаются в 2026-м» «Туризм и гостеприимство», «Юриспруденция», «Операционная деятельность в логистике», «Торговое дело» и специальности, связанные с ИТ.
На высшем образовании у абитуриентов особо востребованы были «флагманские» направления подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» (программа «Менеджмент в индустрии гостеприимства») и все программы юридического профиля.
Самый высокий проходной балл на «бюджет» в 2025 году зафиксировали на «Государственном и муниципальном управлении». Он составил 231 балл. Самый низкий проходной балл был на «Менеджменте» — 201 балл. Среди «платки» самый высокий проходной балл наблюдался на «Экономике» (167 баллов), а низкий — на «Менеджменте» (128 баллов).
«Проходной балл — это балл последнего зачисленного на последнее место по плану приема, поэтому более взвешенный ориентир для примерной оценки шансов — это средняя сумма баллов всех зачисленных. В 2025 году этот показатель в зависимости от специальности/направления находился в пределах 170−180 баллов. Это означает, что у имеющих такую сумму баллов шансы на зачисление выше, но и у имеющих меньшие баллы такой шанс сохраняется», — рассказали в пресс-службе Западного филиала.
В 2025 году на программы высшего образования на платной основе в Западном филиале зачислили 618 человек:
на бакалавриат/специалитет по очной форме — 304 человека;
на бакалавриат/специалитет по очно-заочной (вечерней) — 74;
на бакалавриат/специалитет по заочной — 153;
в магистратуру по очной форме — 16.
в магистратуру по заочной — 71.
В этом году план приема на высшее образование на платной основе составил 638 мест:
на бакалавриат/специалитет по очной форме — 308;
на бакалавриат/специалитет по очно-заочной (вечерней) — 74.
на бакалавриат/специалитет по заочной — 156;
в магистратуру по очной форме — 20;
в магистратуру по заочной — 80.
«Таким образом, плановые цифры приема на платной основе в 2026 году на 20 мест больше, чем в 2025 году. План 2026 года скорректирован с учетом фактического приема 2025 года», — добавили в учебном заведении.
В этом году плановый прием на платной основе на СПО составляет 645 мест: по очной форме — 440 мест, а по заочной — 205. В прошлом году на программы СПО зачислили 666 человек. На очную форму обучения попали 537 студентов, а на заочную — 129.
«Снижение плана приема на платной основе по очной форме связано с увеличением бюджетных мест в 1,5 раза. Это сознательный пересмотр структуры набора, исходя из имеющихся ресурсов (аудиторных, кадровых и пр.) при сохранении общего количества принимаемых на первый курс и соответственно — доступности образования, — пояснили в Западном филиале РАНХиГС. — Увеличение плана приема на платной основе по заочной форме (с 130 до 205) связан с увеличением спроса на формат обучения без отрыва от работы».
Кроме того, в вузе впервые появились новые бюджетные места на магистратуру очной формы обучения по флагманскому направлению «Государственное и муниципальное управление». Всего выделено 13 мест.
Пресс-служба отмечает, что все образовательные программы в этом году актуализировали в сторону практикоориентированности. Теперь каждая программа имеет партнеров из соответствующей профилю программы отрасли). Кроме того, Западный филиал делает ставку на фундаментальность. В частности, в академии разработали и в режиме апробации ввели ядро — единый для всех программ блок социогуманитарных дисциплин. Предполагается, что они должны сформировать soft skills («гибкие» или «мягкие» навыки) — универсальные социально-психологические навыки. Они не привязаны к конкретной профессии, а отражают то, как человек взаимодействует с миром, решает задачи и управляет своими эмоциями.
БФУ им. Канта.
По итогам приемной кампании 2025 года наиболее востребованными направлениями стали «Лечебное дело», «Информационная безопасность», «Информационные системы и технологии», «Прикладная математика и информатика» и «Бизнес-информатика».
Самый высокий проходной балл зафиксировали на направлениях «Дизайн» (289), «Реклама и связи с общественностью» (253), «Лечебное дело» (252), «Менеджмент» (240), «Клиническая психология» (239). Наиболее низкий проходной балл — «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (158) и «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Биология с дополнительной квалификацией» (166).
В 2026 году в БФУ выделили 2 652 бюджетных места (2 583 места в 2025 году) и 2 167 платных места (2 530 места в 2025 году). Большинство бюджетных мест предназначено для программ базового высшего и среднего профессионального образования. «Важно отметить, что снижение платных мест в текущем году связано с необходимостью синхронизации планируемого и реального объемов приема на платную основу», — пояснили в пресс-службе университета.
Во время прямого эфира в РИЦ «ТАСС» в апреле также сообщалось, что в 2026 году в БФУ меняется структура распределения. Речь идет об увеличении количества мест на инженерно-технические и естественно-научные направления.
Тогда же отмечалось, что новая модель образования ориентирована на проектную деятельность и развитие soft skills, включая работу в команде. Представители БФУ подчеркнули, что гуманитарные науки не теряют актуальности с развитием искусственного интеллекта. Напротив, такие дисциплины, как философия, логика и аргументация, приобретают новое значение при постановке задач машинам и валидации результатов. Формирование единого гуманитарного ядра для всех направлений подготовки является приоритетом новой модели образования, говорили представители университета в эфире в РИЦ «ТАСС». При этом в университете реализуются курсы по промт-инжинирингу для гуманитариев, включая базовые навыки работы с Python.
Кроме того, в этом году университет расширил перечень индивидуальных достижений, за которые могут быть начислены дополнительные баллы. По данным с сайта БФУ, абитуриенты могут получить до 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения. В их числе:
наличие аттестата или диплома с отличием;
спортивные достижения, в том числе знак отличия ГТО;
волонтерская (добровольческая) деятельность;
участие и победы в олимпиадах школьников и других интеллектуальных конкурсах;
прохождение военной службы и участие в добровольческих формированиях (для соответствующих категорий поступающих);
дополнительное образование по программам, соответствующим выбранному направлению подготовки и т.д.
С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
КГТУ.
Как подчеркнула пресс-служба университета, несмотря на расширение бюджетного приёма, КГТУ сумел не только сохранить, но и повысить средний проходной балл. «Это свидетельствует о росте привлекательности КГТУ для сильных абитуриентов и эффективной политике отбора, когда увеличение мест сопровождается опережающим ростом качества поступающих», — пояснили в вузе.
Рост проходного балла наблюдается на программах с традиционно высоким количеством мест — «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок». Помимо этого, растет интерес к программам «Агрономия», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Природообустройство и водопользование», «Ветеринария». В пресс-службе связали это с повышением интереса к профессиям агропромышленного комплекса и реализации проектов по созданию агроклассов в Калининградской области. «Это позволяет прогнозировать увеличение проходного балла по этим направлениям», — добавили в университете.
Стабильно высокие значения проходного балла (200−230 баллов) сохраняются по программам в сфере информационных технологий и направления «Строительство». Последние три года отмечается рост проходного балла на программы «Машиностроение», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Экономическая безопасность» и «Электроэнергетика и электротехника».
В 2026 году в КГТУ выделили 1749 бюджетных мест (на 49 меньше, чем в прошлом году), из которых:
505 — на программы СПО;
1014 — на программы бакалавриата и специалитета;
213 — на программы магистратуры.
17 — на программы аспирантуры.
В университете сократилось количество платных мест. Если в прошлом году их было 2127, то в этом — 1898, из которых:
812 — на программы СПО;
825 — на программы бакалавриата и специалитета;
261 — на программы магистратуры.
Текст: Виктория Никонорова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград.