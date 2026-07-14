Купался ночью и стал тонуть: СК проводит проверку после гибели подростка на озере под Неманом

«Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки выполняется полный комплекс мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — добавили в СУ СК России по Калининградской области.