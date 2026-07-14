Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Купался ночью и стал тонуть: СК проводит проверку после гибели подростка на озере под Неманом

Мальчик отдыхал на водоёме с семьёй.

Источник: Клопс.ru

Погибший на озере подросток купался ночью и начал тонуть. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Следователи регионального ведомства выясняют обстоятельства гибели подростка. По предварительным данным, юноша был с семьёй. Заметив, что он тонет, другие отдыхающие попытались помочь, но безрезультатно.

«Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки выполняется полный комплекс мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — добавили в СУ СК России по Калининградской области.

Трагедия произошла 14 июля, тело подростка вытащили из воды спасатели.