В Нижнем Новгороде завершают строительство дома для переселения из аварийного фонда

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём канале в мессенджере MAX сообщил, что работы на крупнейшем многоквартирном доме, построенном муниципалитетом для расселения жителей из аварийного фонда, подходят к завершению. Объект на улице 40 лет Победы строится в две смены с участием около 100 человек. Это уже шестой дом, возведённый администрацией за последние три года, и третий, который будет сдан за неполный год; ранее зимой новоселья прошли в домах на улицах Садовая и Зайцева.