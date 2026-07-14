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В Нижнем Новгороде завершают строительство дома для переселения из аварийного фонда

Объект на улице 40 лет Победы строится в две смены с участием около 100 человек.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём канале в мессенджере MAX сообщил, что работы на крупнейшем многоквартирном доме, построенном муниципалитетом для расселения жителей из аварийного фонда, подходят к завершению. Объект на улице 40 лет Победы строится в две смены с участием около 100 человек. Это уже шестой дом, возведённый администрацией за последние три года, и третий, который будет сдан за неполный год; ранее зимой новоселья прошли в домах на улицах Садовая и Зайцева.

Общая площадь здания превышает 16,6 тыс. кв. м; дом переменной этажности (10−11 этажей) включает 261 квартиру — от однокомнатных до четырёхкомнатных. На завершающем этапе работы ведутся чистовая отделка и подготовка квартир к заезду: жильё будут передавать с готовым ремонтом в спокойной светлой цветовой гамме с яркими внешними акцентами. Рядом с домом обустраивают детскую площадку со спортивными элементами, рассчитанную также на детей из соседних дворов.

«Вместе с будущими жильцами жду скорейшего переезда и обязательно заеду узнать, как дела», — отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что в Шахунье 68 жителей аварийного фонда получили ключи от новых квартир.