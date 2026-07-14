В Волгограде укладывают рельсы на ремонтируемой линии трамвая в Жилгородке

Как рассказали в мэрии, на участке от ул. Космонавтов до остановки «Культурно-досуговый центр» укладка новой рельсошпальной решетки уже завершается. Здесь также приступили к установке металлических опор для контактной сети. На других участках трамвайной линии еще только формируют щебеночный слой или делают котлован под основание трамвайного пути. К примеру, в районе Академии МВД рабочие еще только снимают старые рельсы и шпалы.