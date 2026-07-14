Нижегородский туристический маршрут признали лучшим в России

Туристический маршрут «Выходные с хохломой» признан лучшим в России. Он одержал победу в Национальной премии в области народных художественных промыслов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Программа тура позволяет по‑настоящему проникнуться атмосферой традиционного промысла Семёновской земли. Гости маршрута знакомятся с работой мастера‑ложкаря, изучают технологию создания хохломских изделий, а также самостоятельно расписывают деревянную ложку и матрёшку.
Успех проекта — результат труда местных мастеров, бережно сохраняющих уникальные ремесленные традиции, а также усилий специалистов, развивающих туристическую привлекательность Нижегородской области.
По данным статистики, в прошлом году посещаемость маршрута выросла на 11% — его выбрали свыше 28 тысяч туристов.
Награду и признание заслуг региона в сфере туризма отметили на высоком уровне: свою благодарность за премию выразили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Туристический потенциал Нижегородской области продолжит раскрываться — гости региона смогут и дальше открывать для себя богатство народного искусства.
Ранее фестиваль «Золотая Хохлома» стартовал в Семенове. В празднике приняли участие свыше тысячи мастеров и художников, а также 58 предприятий народных художественных промыслов.