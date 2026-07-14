Нижегородский туристический маршрут признали лучшим в России

Награду и признание заслуг региона в сфере туризма отметили на высоком уровне: свою благодарность за премию выразили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Туристический потенциал Нижегородской области продолжит раскрываться — гости региона смогут и дальше открывать для себя богатство народного искусства.