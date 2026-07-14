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Нижегородский туристический маршрут признали лучшим в России

Гости маршрута «Выходные с хохломой» знакомятся с работой мастера‑ложкаря, изучают технологию создания хохломских изделий, а также самостоятельно расписывают деревянную ложку и матрёшку.

Туристический маршрут «Выходные с хохломой» признан лучшим в России. Он одержал победу в Национальной премии в области народных художественных промыслов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Программа тура позволяет по‑настоящему проникнуться атмосферой традиционного промысла Семёновской земли. Гости маршрута знакомятся с работой мастера‑ложкаря, изучают технологию создания хохломских изделий, а также самостоятельно расписывают деревянную ложку и матрёшку.

Успех проекта — результат труда местных мастеров, бережно сохраняющих уникальные ремесленные традиции, а также усилий специалистов, развивающих туристическую привлекательность Нижегородской области.

По данным статистики, в прошлом году посещаемость маршрута выросла на 11% — его выбрали свыше 28 тысяч туристов.

Награду и признание заслуг региона в сфере туризма отметили на высоком уровне: свою благодарность за премию выразили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Туристический потенциал Нижегородской области продолжит раскрываться — гости региона смогут и дальше открывать для себя богатство народного искусства.

Ранее фестиваль «Золотая Хохлома» стартовал в Семенове. В празднике приняли участие свыше тысячи мастеров и художников, а также 58 предприятий народных художественных промыслов.

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