Клычков ограничил служебные поездки орловских чиновников и депутатов

Изначально указ был обнародован в 2014 году. Как в старой, так и в новой версии документа служебные поездки губернатора не ограничиваются, однако его первый заместитель теперь должен проезжать не более 1,45 тыс. км, а руководитель администрации главы региона и облправительства — не более 1,25 тыс. км. При этом председатель облсовета, депутат Госдумы от региона, сенаторы от региона и главный федеральный инспектор также могут тратить бюджетный бензин по потребности. «Простому» федеральному инспектору сократили максимум с 1,8 тыс. км до 900 км.