Пилот во время полета написал в небе о том, что ему скучно

Пилот легкого самолета «написал» траекторией фразу «Мне скучно» во время двухчасового испытательного полета. Его ироничный маршрут появился в онлайн-приложении для отслеживания полетов, сообщает «Би-Би-Си».
20-летний пилот совершил полет на самолете Piper Tomahawk после замены детали. Это стандартная практика после ремонта. Такие полеты проводят, чтобы убедиться, что все функционирует исправно.
«Думаю, пилоту было просто немного скучно, так как это был всего лишь испытательный полет. Хотя, надо сказать, он демонстрировал довольно высокое мастерство пилотирования, — поделился операционный менеджер Уэйн Барретт. — В конце концов ему пришлось сосредоточиться, чтобы очертить слово по буквам, так что, скорее всего, ему было совсем не скучно».
Согласно данным приложения flightradar24, самолет компании Ravenair вылетел из Ливерпуля (Великобритания) в 11:30 по британскому летнему времени в субботу, 11 июля, после чего облетел полуостров Уиррал (графства Чешир и Северный Уэльс). Самолет благополучно сел в Мерсисайде (северо-западная Англия) в 13:30.
Британский пилот во время короткого тестового полета «написал» траекторией движения самолета в небе, что ему «скучно».
(Фото: FlightAware).
Надпись «Мойте руки» в небе Сиднея.
В период пандемии коронавируса в 2020 году в небе над Сиднеем (Австралия) появилась надпись — «Мойте руки». Тогда это напоминание регулярно звучало в публикациях СМИ и соцсетях.
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