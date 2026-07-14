В Прикамье разработают единую форму уведомлений о возможном конфликте интересов

Уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко отметил, что ранее вопросы лишения полномочий решались на уровне представительных органов. Так, в частности было с депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым, который на основании материалов прокуратуры решением парламента был лишен мандата мандат из-за отсутствуя на заседаниях своих комитетов на протяжении более чем 30 дней. «Что-то изменилось с тех пор?», — спросил омбудсмен. Представитель прокуратуры Никита Попов отметил, что конфликт интересов относится к оценочным категориям, в связи с чем каждый случай требует индивидуального рассмотрения.