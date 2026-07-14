Не только море: Новые места, которые стоит увидеть в Сочи в 2026 году

В парке «Ривьера» открылся туристско-информационный центр. Там гостям помогут составить маршрут, выбрать экскурсию и заведение, а также расскажут о концертах и кинопоказах. Самостоятельно спланировать поездку можно через портал и приложение «Визит Сочи».