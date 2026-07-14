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В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за гигантского провала на Горском

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о переводе городских служб в режим «Повышенная готовность». Решение приняли 14 июля из-за аварии на канализационном коллекторе по адресу Горский микрорайон, 10.

Источник: прокуратура НСО

Авария случилась вечером 12 июля. Во дворе многоэтажки образовался провал грунта глубиной до 15 метров. Местные жители уже прозвали воронку «порталом в ад». Причиной стал прорыв подземного коллектора. Мощные потоки воды размыли почву.

Без холодного водоснабжения остались более 700 домов. Под удар попали жители улиц Римского-Корсакова, Геодезической, Блюхера и Станиславского.

Ликвидацией аварии занимается МУП «Горводоканал». Руководству организации поручили оперативно принимать все меры для устранения аварийной ситуации. Работы ведутся круглосуточно. На месте установили временные предупредительные знаки и сигнальное освещение.

Воду жителям вернули по резервным схемам. Однако полное восстановление участка займёт около трёх недель. Специалистам предстоит отремонтировать коллектор и водопровод, а затем засыпать котлован.

Прокуратура Ленинского района уже организовала проверку места аварии. Ведомство даст оценку работе служб, причастных к возникновению аварии и устранению её последствий.