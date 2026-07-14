В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за гигантского провала на Горском

Авария случилась вечером 12 июля. Во дворе многоэтажки образовался провал грунта глубиной до 15 метров. Местные жители уже прозвали воронку «порталом в ад». Причиной стал прорыв подземного коллектора. Мощные потоки воды размыли почву.
Без холодного водоснабжения остались более 700 домов. Под удар попали жители улиц Римского-Корсакова, Геодезической, Блюхера и Станиславского.
Ликвидацией аварии занимается МУП «Горводоканал». Руководству организации поручили оперативно принимать все меры для устранения аварийной ситуации. Работы ведутся круглосуточно. На месте установили временные предупредительные знаки и сигнальное освещение.
Воду жителям вернули по резервным схемам. Однако полное восстановление участка займёт около трёх недель. Специалистам предстоит отремонтировать коллектор и водопровод, а затем засыпать котлован.
Прокуратура Ленинского района уже организовала проверку места аварии. Ведомство даст оценку работе служб, причастных к возникновению аварии и устранению её последствий.