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В Гвардейске установили 12 бронзовых фигурок «Времяшек»

Будильники «поселились» в разных частях города.

Источник: Комсомольская правда

В Гвардейске появились свои герои — «Времяшки». Это 12 бронзовых мини-фигурок, которые установлены в разных частях города. Каждая — будильник с характером и своими отличительными чертами. О новой достопримечательности сообщает местная администрация.

«Теперь у нас есть новый повод для квеста: попробуйте найти их всех!», — говорится в сообщении.

Отмечается тут же, что все фигурки установлены под видеокамерами и за их сохранностью следят.

Почему в Гвардейске выбор пал именно на будильники — не уточняется.