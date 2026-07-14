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В спортшколе Асбестовского округа Свердловской области обновили инвентарь

В учреждение поступило оборудование для бокса, легкой атлетики, лыжных гонок и гимнастики.

Источник: Национальные проекты России

Спортивная школа олимпийского резерва № 1 Асбестовского муниципального округа Свердловской области получила современное оборудование, сообщили в учреждении. Создание комфортных условий для занятий физической культурой отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».

В школу поступило оборудование для четырех видов спорта: бокса, легкой атлетики, лыжных гонок и спортивной гимнастики. Для боксеров приобретены профессиональные груши, мешки и лапы, для легкоатлетов — современные барьеры и стартовые колодки, для лыжников — тренажеры для имитации лыжных ходов и роллеры, а для гимнастов — гимнастические стенки, перекладины и маты.

Новое оборудование позволит юным спортсменам тренироваться более эффективно и безопасно, осваивать современные техники и повышать уровень мастерства. Современные снаряды и инвентарь создают условия для качественной подготовки к соревнованиям различного уровня, снижают риск травм и повышают интерес детей к занятиям спортом.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.