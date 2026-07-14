В спортшколе Асбестовского округа Свердловской области обновили инвентарь

В школу поступило оборудование для четырех видов спорта: бокса, легкой атлетики, лыжных гонок и спортивной гимнастики. Для боксеров приобретены профессиональные груши, мешки и лапы, для легкоатлетов — современные барьеры и стартовые колодки, для лыжников — тренажеры для имитации лыжных ходов и роллеры, а для гимнастов — гимнастические стенки, перекладины и маты.