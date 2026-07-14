Тренер перечислила главные плюсы занятий пилатесом

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пилатес лучше всего помогает бороться с болями в суставах, так как эта система упражнений укрепляет мышцы и развивает координацию, рассказала тренер Рина Новая.
«Пилатес — западная система упражнений. Фокусируется на укреплении глубоких мышц, развитии координации. Польза: точечно воздействует на проблемную зону, стабилизирует сустав. Рекомендуется заниматься пилатесом при боли в тазу, пояснице и коленях», — сказала Новая в беседе с NEWS.ru.
По словам тренера, правильно подобранная физическая активность в целом помогает в терапии суставов, улучшая подвижность, снижая болевые ощущения и укрепляя мышечный каркас. При хронических болях, например в коленях и тазобедренных суставах, может быть полезен цигун — он снижает мышечные спазмы, улучшает кровообращение и питание суставов, учит находить напряжение в теле, подчеркнула Новая.
Специалист отметила, что йога — еще одна эффективная методика для здоровья суставов. Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата лучше отдавать предпочтение специализированной йога-терапии или хатха-йоге, добавила Новая. Главные плюсы этой системы: бережное увеличение амплитуды движений, снижение уровня стресса и мягкое растяжение околосуставных связок, пояснила тренер.
«Йога сочетает статические позы, дыхательные упражнения, медитативные техники. При болях в суставах нужно избегать скручиваний, прогибов, поз с опорой на больной сустав… Польза: без сильной нагрузки йога увеличивает амплитуду движений, улучшает эмоциональное состояние, снижая кортизол, ускоряет восстановление тканей. Рекомендовано при остеоартрите коленного сустава», — заключила Новая.