Тренер перечислила главные плюсы занятий пилатесом

По словам тренера, правильно подобранная физическая активность в целом помогает в терапии суставов, улучшая подвижность, снижая болевые ощущения и укрепляя мышечный каркас. При хронических болях, например в коленях и тазобедренных суставах, может быть полезен цигун — он снижает мышечные спазмы, улучшает кровообращение и питание суставов, учит находить напряжение в теле, подчеркнула Новая.