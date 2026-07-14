В Евросоюзе готовятся к демографическому кризису до 2100 года

Ожидается, что к 2050 году почти каждый третий житель ЕС будет старше 65 лет. Для сравнения: сегодня этот показатель составляет 20%. К 2100 году средняя продолжительность жизни может превысить 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин. Ребенок, родившийся в Евросоюзе в 2023 году, может рассчитывать прожить без серьезных заболеваний до 75 с небольшим лет.