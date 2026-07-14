В Евросоюзе готовятся к демографическому кризису до 2100 года

«Население Европы меняется, и политика Европы должна меняться вместе с ним. Мы живем дольше и здоровее, чем когда-либо прежде — это одно из наших величайших достижений. Но демографические изменения преобразуют наши общества, наши экономики и наши рынки труда, и мы должны действовать сейчас, чтобы превратить эту трансформацию в возможность. Этот доклад предоставляет данные, которые помогут государствам-членам подготовиться к будущему», — заявила член ЕК Дубравка Шуйца.
Сейчас в Евросоюзе проживает 450,6 млн человек. Согласно прогнозам, к 2050 году этот показатель снизится примерно до 445 млн, а к 2100 году — до 398,8 млн. Таким образом, общее сокращение составит около 11,7%, что вернет численность населения к уровню 1970-х годов.
Авторы доклада подчеркивают: «Европейцы живут дольше, чем когда-либо прежде: средняя продолжительность ожидаемой жизни при рождении достигла в 2024 году 81,5 года, что отражает прогресс в здравоохранении, уровне жизни и социальных условиях».
Ожидается, что к 2050 году почти каждый третий житель ЕС будет старше 65 лет. Для сравнения: сегодня этот показатель составляет 20%. К 2100 году средняя продолжительность жизни может превысить 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин. Ребенок, родившийся в Евросоюзе в 2023 году, может рассчитывать прожить без серьезных заболеваний до 75 с небольшим лет.
Эти процессы, по мнению экспертов, создают серьезные вызовы. Речь идет о нехватке рабочей силы, напряженности государственных бюджетов, а также о давлении на системы здравоохранения, образования и профессиональной подготовки.
В то же время демографические изменения открывают и новые перспективы. Яркий пример — растущая экономика долголетия. Она формирует новые рынки для товаров, услуг и инноваций, ориентированных на пожилых людей, прокладывая пути для экономического роста и создания рабочих мест. Это может дать импульс развитию здравоохранения, технологий и финансовых услуг.
В докладе отмечается, что ЕС переживает «масштабный демографический сдвиг, который меняет его рынок труда, требуя повышения уровня участия и производительности». Согласно данным, около 20% трудоспособного населения ЕС не задействованы на рынке труда. Гендерный разрыв в занятости составляет 10%, а 8 млн молодых людей не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку.
При этом занятость среди людей в возрасте 55−64 лет растет по сравнению с показателями нескольких десятилетий назад. В Брюсселе подчеркивают: «ЕС поддерживает эти тенденции, содействуя участию женщин, помогая молодежи приобретать навыки, предоставляя пожилым работникам возможность оставаться активными, если они того желают, и повышая производительность за счет инноваций и искусственного интеллекта».