В Минпросвещения напомнили нижегородцам о правилах зачисления в десятый класс

Каждый девятиклассник, получивший аттестат, может продолжить обучение в школе или колледже. Это право закреплено в Конституции, поэтому доступ к старшим классам должен быть открыт для всех, напомнили в Минпросвещения России.
Если школа предлагает профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов, то для зачисления в такие классы могут проводиться вступительные испытания или индивидуальный отбор. Но если ребенок успешно их прошел, отказать ему в приеме уже не имеют права.
Бывает, что в школе, где ученик закончил девятилетку, свободных мест в 10-х классах попросту нет. В таком случае местные или региональные власти обязаны помочь в поиске другого образовательного учреждения, где он сможет продолжить обучение.
Родители, которые столкнулись с проблемами при поступлении, могут обратиться напрямую в Минпросвещения — на горячую линию или в общественную приемную на официальном сайте ведомства. Там помогут разобраться в ситуации и защитить права ребенка.
Напомним, в этом году почти 900 нижегородских выпускников окончили школу круглыми отличниками. В 2025 году таких школьников было на 116 меньше.