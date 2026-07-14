Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Фёдоровке начали строительство образовательного центра

В Тольятти в микрорайоне Фёдоровка на улице Ингельберга, 52 стартовало долгожданное строительство образовательного центра общей вместимостью 317 мест.

Источник: минстрой Самарской области

В его состав войдут школа на 198 учащихся и детский сад на 119 воспитанников, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Здесь почти 8 лет не было школы. После закрытия старой, ребята были вынуждены ездить в другие районы, что, конечно, создавало серьезное неудобство.

После получения разрешения подрядная организация завершила демонтаж аварийного здания бывшей школы, подготовила площадку и приступила к земляным работам. Ввести образовательный центр в эксплуатацию планируем уже в 2027 году.

Проектом предусмотрены учебные корпуса переменной этажности, помещения для дошкольных групп, спортивный блок, а также благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше