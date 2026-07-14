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Польша подняла истребители на перехват российского самолёта-разведчика, летевшего в нейтральных водах над Балтикой

Инцидент произошёл примерно в 30 километрах от города Устка.

Источник: Клопс.ru

Польские истребители поднялись в воздух на перехват российского самолёта-разведчика Ил-20, который летел в нейтральных водах Балтийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны республики Владислава Косиняк-Камыша во вторник, 14 июля.

«Над международными водами произошёл перехват нашей дежурной парой российского самолёта», — заявил глава военного ведомства.

При этом министр добавил, что Ил-20 не нарушал воздушное пространство его страны, а сам инцидент произошёл примерно в 30 км от города Устка в Поморском воеводстве.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российская авиация выполняет полёты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

13 июля Польша начала военные учения на границе с Калининградской областью и Белоруссией.

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