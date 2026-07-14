В Петербурге начались съемки фильма с Юлией Пересильд и Павлом Деревянко

Один из съемочных дней прошел на Манежной площади. Режиссер Олег Асадулин в интервью Piter.TV отметил, что современных фильмов о заводах снимают мало, а такие картины важны для зрителей. По его словам, Кировский завод — это символ города с огромной историей, и его нужно показывать в кино.