Врач развеяла миф об употреблении двух литров воды в день

По словам эксперта, реальная потребность в жидкости зависит от множества факторов: массы тела, физической активности, возраста, состояния здоровья и даже влажности окружающей среды. В качестве отправной точки можно использовать простую формулу: взрослому человеку требуется примерно 30−35 миллилитров жидкости на каждый килограмм веса в сутки, порекомендовала Саутина. Например, человеку весом 70 килограмм необходимо около 2,1−2,5 литра в день, и в этот объем входят не только вода, но и супы, напитки, а также жидкость из овощей и фруктов, пояснила врач.