Музей в югорском Мегионе обновят до февраля 2027 года

Капитальный ремонт краеведческого музея в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа планируют завершить в следующем году, сообщили в городской администрации. Работы ведутся при поддержке нацпроекта «Семья».
В учреждении обновят фасад и все помещения, а также благоустроят территорию, где сделают тротуары, установят скамейки для отдыха, высадят деревья и обеспечат доступную среду для людей с инвалидностью. В здании уже выполнены демонтажные работы, ведется обустройство кровли, а также началась подготовка к чистовой отделке.
Композиционным центром пространства станет скульптура художника Ивана Демьяненко «Югра», в которой отражены три мира северных народов — нижний, средний и верхний. Элементы скульптуры впишут в оформление экспозиционных залов, и они будут плавно переходить от этажа к этажу. Вслед за обновленным дизайном сотрудники планируют изменить логотип учреждения и создать новый мерч в едином стиле.
Ремонтные работы, запланированные на теплое время года, завершат осенью. На доработку деталей, оформление элементов дизайна и визуализацию в соответствии с контрактом отведено время до февраля 2027 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.