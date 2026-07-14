Музей в югорском Мегионе обновят до февраля 2027 года

В учреждении обновят фасад и все помещения, а также благоустроят территорию, где сделают тротуары, установят скамейки для отдыха, высадят деревья и обеспечат доступную среду для людей с инвалидностью. В здании уже выполнены демонтажные работы, ведется обустройство кровли, а также началась подготовка к чистовой отделке.