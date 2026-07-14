Партию мороженой рыбы отправили из Ростовской области в Абхазию

С 6 по 10 июля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили 16,6 тонн мороженой рыбы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
В части законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявили.
Ранее стало известно, что в Ростовской области прорабатывают альтернативные маршруты отгрузки зерна.
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