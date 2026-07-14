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В Совбезе рассказали о росте числа подростков, завербованных террористами

Совбез: число подростков, совершивших теракты, за полгода выросло в 2,2 раза.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Число российских подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера в том числе в результате вербовки, в первом полугодии выросло в 2,2 раза, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

«В условиях проведения специальной военной операции продолжается активная деятельность украинских националистов по дестабилизации общественно-политической обстановки в России с использованием диверсионно-террористических методов и задействованием в них молодежи», — говорится в сообщении.

Также приведена статистика.

«В результате вербовочных мероприятий, а также применения методов социальной инженерии, осуществляемых преимущественно посредством сети “Интернет”, в январе-июне 2026 года в 2,2 раза (с 88 до 196) увеличилось количество подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера», — отмечается в сообщении.

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