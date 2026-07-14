Самый большой дом для переселенцев достраивают в Приокском районе

В Нижнем Новгороде завершается строительство самого крупного дома для переселения жителей из аварийного фонда. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Многоэтажный дом расположен на улице 40 лет Победы в Приокском районе. Сейчас на объекте работают около 100 человек в две смены. Строители завершают чистовую отделку помещений.
По словам мэра, это уже шестой дом, построенный администрацией Нижнего Новгорода за последние три года, и третий объект, который будет сдан менее чем за год.
«Общая площадь дома составляет более 16,6 тыс. кв. м, он переменной этажности — в нём 10−11 этажей и 261 квартира — от однокомнатных до четырехкомнатных. Строители заканчивают чистовую отделку, в новые квартиры нижегородцы будут заезжать уже с ремонтом», — рассказал Шалабаев.
Внутри квартир используют светлые спокойные оттенки, а фасад здания выполнен с яркими цветовыми акцентами. Возле дома также благоустраивают детскую площадку со спортивными элементами, которой смогут пользоваться не только новоселы, но и жители соседних дворов.
Ранее нижегородцы, переселяемые из аварийного жилья, получили новые квартиры в домах на улицах Садовой и Зайцева. Новостройки стали частью программы по расселению непригодного для проживания жилья.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 22 расселенных многоквартирных дома планируют снести в Нижнем Новгороде в 2026 году.