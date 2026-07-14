Психолог объяснил, почему нельзя отвечать мошенникам в спешке

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Разговоры с мошенниками в спешке мешают человеку анализировать информацию и сконцентрироваться, из-за чего он может назвать личные данные, поэтому не стоит обсуждать с ними что‑либо на бегу, предупредил кандидат психологических наук и практикующий психолог Михаил Хорс.
«Не разговаривайте на бегу. Если вы спешите, ваш мозг не успевает анализировать информацию. И ни в коем случае не озвучивайте явки-пароли, которые у вас просят. Никаких кодов из СМС, никаких пин-кодов — это ваша личная тайна», — сказал Хорс aif.ru.
По словам психолога, жертв телефонных мошенников можно разделить на две категории. Первая — системные, которые попадаются снова и снова из-за отсутствия критического мышления, отметил Хорс. Вторая — случайные, которые один раз попадаются по невнимательности, когда спешат и отвлекаются, добавил он.
Психолог подчеркнул, что в стрессовой ситуации человек теряет бдительность. Единственный способ защититься — взять паузу, перезвонить по официальному номеру или прервать разговор, заключил Хорс.