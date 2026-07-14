Психолог объяснил, почему нельзя отвечать мошенникам в спешке

«Не разговаривайте на бегу. Если вы спешите, ваш мозг не успевает анализировать информацию. И ни в коем случае не озвучивайте явки-пароли, которые у вас просят. Никаких кодов из СМС, никаких пин-кодов — это ваша личная тайна», — сказал Хорс aif.ru.