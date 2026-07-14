Волгоградка погибла под колесами HAVAL на глазах у 4-летней дочки

О том, что рядом с погибшей находился ее ребенок, стало известно из социальных сетей. Авторы сообщений утверждают — перед гибелью женщина улеглась на дорогу самостоятельно и в этот момент находилась в состоянии опьянения. Информации об этом в сводках ГУ МВД России по Волгоградской области не было, однако в ответ на запрос ИА «Высота 102» часть этих сведений полицейские подтвердили. В частности, — тот факт, что водитель совершил наезд на волгоградку, когда она лежала на проезжей части, и то, что трагедия разыгралась на глазах у ребенка.