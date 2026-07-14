Форум «Мой бизнес. Лагерь» в Красноярске объединил гостей из 78 регионов

«Фокусом этого года был выбран креативный бизнес, работа по поддержке предпринимательства именно в этой сфере. Для многих пока это новое направление, но именно за ним будущее многих региональных стратегий. Это возможность развиваться без сырьевой базы, за счет интеллектуальной собственности», — отметила заместитель руководителя администрации губернатора Юлия Филатова.