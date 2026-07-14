Форум «Мой бизнес. Лагерь» в Красноярске объединил гостей из 78 регионов

Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь» состоялся 9−10 июля в Национальном центре «Россия» Красноярска в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Событие собрало представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства, органов власти, деловых объединений и бизнес-сообщества из 78 регионов страны, сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства (МСП) Красноярского края.
В первый день на площадках форума зарегистрировались около 400 посетителей. Общее число регистраций на двухдневное мероприятие превысило 600.
«Фокусом этого года был выбран креативный бизнес, работа по поддержке предпринимательства именно в этой сфере. Для многих пока это новое направление, но именно за ним будущее многих региональных стратегий. Это возможность развиваться без сырьевой базы, за счет интеллектуальной собственности», — отметила заместитель руководителя администрации губернатора Юлия Филатова.
Главным событием деловой программы стала пленарная сессия «Креативный код экономики: синергия возможностей». Также для предпринимателей прошла серия образовательных лекций по психологии управленческого выбора, развитию стартапов в модной индустрии, вопросам маркировки товаров и коллаборациям.
Параллельно региональные команды поддержки МСП провели рабочие встречи, на которых обменялись опытом, обсудили новые форматы работы с бизнесом и партнерские программы, способствующие росту предпринимательской активности в регионах. Второй день форума был посвящен повышению профессиональных компетенций специалистов инфраструктуры поддержки МСП.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.