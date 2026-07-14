Биолог рассказал, кому вредно есть чернику

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Людям с мочекаменной болезнью и подагрой нельзя есть чернику, также ее нужно исключить из рациона при обострении панкреатита, предупредил биолог Дмитрий Сафонов.
«Ее нельзя есть при мочекаменной болезни и подагре. А при хроническом панкреатите в стадии обострения — исключить 100%», — сказал Сафонов в беседе с 360.ru.
По словам биолога, в чернике содержится щавелевая кислота, которая может влиять на почки. Он также отметил, что для здорового человека примерная норма употребления ягоды составляет около 150 граммов в день.