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Биолог рассказал, кому вредно есть чернику

Биолог Сафонов: людям с мочекаменной болезнью и подагрой нельзя есть чернику.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Людям с мочекаменной болезнью и подагрой нельзя есть чернику, также ее нужно исключить из рациона при обострении панкреатита, предупредил биолог Дмитрий Сафонов.

«Ее нельзя есть при мочекаменной болезни и подагре. А при хроническом панкреатите в стадии обострения — исключить 100%», — сказал Сафонов в беседе с 360.ru.

По словам биолога, в чернике содержится щавелевая кислота, которая может влиять на почки. Он также отметил, что для здорового человека примерная норма употребления ягоды составляет около 150 граммов в день.