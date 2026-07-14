Поддубный рассказал о работе по увековечению памяти героев СВО

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Памятники героям специальной военной операции должны стать частью городской среды и находиться рядом с ежедневными маршрутами жителей, считает Герой России Евгений Поддубный, который вошел в федеральную пятерку кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму.
По инициативе «Единой России» в российских городах создают места памяти героев СВО. Поддубный вместе с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым осмотрели подобный сквер в Ставрополе.
«За довольно канцелярской формулировкой — увековечение памяти Героев — стоит очень важный общественный процесс и очень важная душевная память, поэтому памятные объекты должны быть частью городской среды и находиться рядом с людьми, в местах, где проходят их ежедневные маршруты», — приводятся слова Поддубного на сайте партии.
Он отметил, что личное мужество уже стало в России социальной нормой, а ежедневный массовый героизм не удивляет. «Конечно, надо соответствовать этому времени во всем. Поэтому мы не можем позволить, чтобы Герои, которые являются ориентирами для жителей нашей страны и, в первую очередь, для детей, существовали только, например, в телевизоре. Мы должны сделать так, чтобы время героев было отражено везде», — подчеркнул Поддубный.
Якушев поддержал системный подход и добавил, что современные микрорайоны нужно строить с учетом запросов жителей и создавать в них благоустроенные общественные пространства, спортивные объекты и места для отдыха. Развитие комфортной городской среды останется одним из приоритетных направлений новой народной программы партии, уточнил он.
«Программа благоустройства территории тоже будет основной, знаковой. И вот это все мы будем продолжать, потому что это сегодня современно, это необходимо, и это, самое главное, один из основных запросов наших граждан», — заключил Якушев.