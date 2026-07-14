Столица закатов: 7 лучших локаций Нижнего Новгорода для идеальных фото

Для съемки можно выбрать несколько ракурсов: сделать кадры с самой лестницей на переднем плане или подняться к смотровой площадке у памятника Валерию Чкалову, откуда хорошо видно реку и волжские просторы. Вечером здесь много людей, поэтому для спокойной фотосессии лучше приезжать немного заранее.