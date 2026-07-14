Столица закатов: 7 лучших локаций Нижнего Новгорода для идеальных фото

Нижний Новгород по праву гордится своими закатами. Но чтобы запечатлеть это великолепие, важно знать правильные ракурсы. В нашем гиде — лучшие точки города, где вода, небо и архитектура сливаются в одну идеальную картинку. Смотрите и вдохновляйтесь!
Набережная Маршала Баграмяна.
Это место пока знают не все туристы, зато нижегородцы давно оценили его за спокойную атмосферу и отличный обзор. Благоустроенная набережная вдоль Оки позволяет наблюдать закат без большого количества людей, особенно в будние дни.
Отсюда открываются красивые виды на реку, Молитовский мост и противоположный берег. В ясную погоду солнце отражается в воде, а после захода небо еще некоторое время сохраняет насыщенные оттенки.
Обзорные площадки в парке «Швейцария».
После масштабного благоустройства парк «Швейцария» стал одним из самых популярных мест для прогулок. Но особенно красиво здесь именно вечером. Несколько обзорных площадок расположены на высоком склоне Оки, благодаря чему перед посетителями открывается панорамный вид на реку, заречную часть города и бескрайний горизонт.
Здесь можно сделать как широкие панорамные снимки, так и атмосферные портреты на фоне уходящего за горизонт солнца. Лучше приходить за 30−40 минут до заката — так удастся поймать самое красивое освещение.
Чкаловская лестница.
Чкаловская лестница — одна из самых популярных смотровых площадок Нижнего Новгорода. С нее открывается широкий вид на Волгу.
Для съемки можно выбрать несколько ракурсов: сделать кадры с самой лестницей на переднем плане или подняться к смотровой площадке у памятника Валерию Чкалову, откуда хорошо видно реку и волжские просторы. Вечером здесь много людей, поэтому для спокойной фотосессии лучше приезжать немного заранее.
Нижегородский кремль.
Нижегородский кремль — еще одна популярная локация для съемки закатов. Со смотровых площадок вдоль кремлевской стены открываются виды на Волгу, Стрелку и заречную часть города. Благодаря высокому берегу здесь хорошо просматривается линия горизонта, а открытое пространство позволяет сделать удачные панорамные снимки.
Для фотографий можно выбрать разные точки вдоль кремлевского бульвара: с видом на реку, исторический центр или башни кремля. Вечером здесь особенно красиво сочетаются архитектура старинной крепости, закатное небо и огни города.
Набережная Федоровского.
Многие жители называют набережную Федоровского лучшей смотровой площадкой города. Отсюда открывается знаменитый вид на Стрелку — место слияния Волги и Оки, кафедральный собор Александра Невского, стадион и заречную часть Нижнего Новгорода.
Набережная имеет большую протяженность, поэтому можно менять ракурсы и получать совершенно разные кадры, не уходя далеко. Благодаря перепадам высот здесь можно найти сразу несколько удачных точек для съемки.
Стрелка.
Место слияния Волги и Оки остается одной из самых узнаваемых локаций города. Хотя солнце отсюда не всегда уходит прямо за горизонт, закатные краски отражаются сразу в двух реках, создавая необычные световые эффекты.
Особенно красивыми фотографии получаются рядом с пакгаузами, где металлические конструкции становятся частью композиции, а на фоне видны собор Александра Невского, вода и вечернее небо.